Поздравление опубликовано на странице ЦИК в Facebook.

Запись сопровождается фотографиями избирателей разных лет, процесса подсчета голосов на выборах, участников Революции Достоинства.

“Мы не знаем, кто эти люди на фото. Единственное, что всех их объединяет, – национальность и уважение к своему выбору.

Мы не знаем, сожалели они когда-нибудь о отметку в бюллетене, но убеждены, что им не стыдно за себя перед самими собой.

За 29 лет мы выбрали шестерых президентов Украины, восемь созывов Верховной Рады, шесть раз были проведены местные выборы”, – написали в ЦИК.

В избирательной комиссии отметили, что выбор – это не про политику, а о независимости.