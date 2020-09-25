Министерство обороны утвердило приказ о выплате денежного вознаграждения военным, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях. МОУ уверяет, что штрафы приказом не предусмотрены.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно приказу, который вступил в силу 25 сентября, для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях с 27 июля (когда был провозглашен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня) введено новое денежное вознаграждение.

По словам министра Андрея Тарана, за июль-август военнослужащим будет выплачено около 250 млн гривен.

“На текущий 2020-й год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено”, — заверил он.

Перечень воинских частей (подразделений), в которых осуществляется выплата указанного вознаграждения, утверждается Главнокомандующим ВСУ.

При определении суммы награды применяется уже имеющееся и регламентированное приказом Минобороны от 07.06.2018 № 260 “Об утверждении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим” правило относительно учета взысканий за нарушение дисциплины.

В Минобороны отмечают, что этот факт не следует интерпретировать как введение штрафов.

“Данный приказ (от 25 сентября — ред.) Определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. Любые толкования условий этих выплат как якобы “введение каких-то штрафов” является абсолютно манипулятивным и политизированным”, — заявили в Минобороны.

О каких штрафах говорят в Минобороны?

18 сентября журналист, главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил о том, что Таран якобы подписал новый приказ 16 сентября.

По данным журналиста, приказом установлена выплата вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины на Донбассе на сумму от 5 до 18 тысяч гривен в месяц в зависимости от занимаемой должности, высчитывается пропорционально количеству дней непосредственного участия в этих мероприятиях.

Общественное обсуждение спровоцировала не информация о премии, а указанные в предоставленных Бутусовым документах пункты об уменьшении этих премий для командиров отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов в случаях, если ими или их подчиненными было совершено нарушение. Речь идет об уменьшении премии на 25-75% в зависимости от звания и количества нарушений.

Основаниями для урезания денежного вознаграждения, согласно документу, являются: совершение военнослужащими военного административного или административного нарушения; наличие неучтенных случаев заболеваний из-за несоблюдения правил гигиены, травм из-за невыполнения правил безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава; открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника) кроме случаев военной необходимости.