Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Согласно приказу, который вступил в силу 25 сентября, для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях с 27 июля (когда был провозглашен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня) введено новое денежное вознаграждение.
По словам министра Андрея Тарана, за июль-август военнослужащим будет выплачено около 250 млн гривен.
“На текущий 2020-й год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено”, — заверил он.
Перечень воинских частей (подразделений), в которых осуществляется выплата указанного вознаграждения, утверждается Главнокомандующим ВСУ.
При определении суммы награды применяется уже имеющееся и регламентированное приказом Минобороны от 07.06.2018 № 260 “Об утверждении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим” правило относительно учета взысканий за нарушение дисциплины.
В Минобороны отмечают, что этот факт не следует интерпретировать как введение штрафов.
“Данный приказ (от 25 сентября — ред.) Определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. Любые толкования условий этих выплат как якобы “введение каких-то штрафов” является абсолютно манипулятивным и политизированным”, — заявили в Минобороны.
О каких штрафах говорят в Минобороны?
18 сентября журналист, главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил о том, что Таран якобы подписал новый приказ 16 сентября.
По данным журналиста, приказом установлена выплата вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины на Донбассе на сумму от 5 до 18 тысяч гривен в месяц в зависимости от занимаемой должности, высчитывается пропорционально количеству дней непосредственного участия в этих мероприятиях.
Общественное обсуждение спровоцировала не информация о премии, а указанные в предоставленных Бутусовым документах пункты об уменьшении этих премий для командиров отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов в случаях, если ими или их подчиненными было совершено нарушение. Речь идет об уменьшении премии на 25-75% в зависимости от звания и количества нарушений.
Основаниями для урезания денежного вознаграждения, согласно документу, являются: совершение военнослужащими военного административного или административного нарушения; наличие неучтенных случаев заболеваний из-за несоблюдения правил гигиены, травм из-за невыполнения правил безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава; открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника) кроме случаев военной необходимости.
- Ранее сообщалось, что Министерство обороны опровергает информацию о подписании министром Андреем Тараном приказа о штрафах для военных за открытие ответного огня во время обстрелов боевиков на Донбассе.
- Пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко заявлял, что если на украинских военнослужащих начнут накладывать штрафы за открытый без приказа ответный огонь по оккупантам на Донбассе, он готов их оплатить.