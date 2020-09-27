Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего за период эпидемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.
На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев COVID-19.
Заболели:
- 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
- 122 человека в возрасте от 21 до 73 лет
- 15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.
Заболели, в частности, 12 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровела за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 69. В Соломенском – 54. Но в Оболонском районе – 47 случаев.
- 25 сентября в Киеве еще у 447 человек подтвердили коронавирус COVID-19. Заболели, в том числе, 42 ребенка.