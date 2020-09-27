Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки 26 сентября обнаружили коронавирус, увеличилось на 323 человека. 11 больных умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.

На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

122 человека в возрасте от 21 до 73 лет

15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровела за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 69. В Соломенском – 54. Но в Оболонском районе – 47 случаев.