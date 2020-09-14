Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Станов на 14 сентября в Украине 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69543 пациенты выздоровели.

Всего проведено 1870790 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 4844 случая;
  • Волынская область – 6353 случая;
  • Днепропетровская область – 3342 случая;
  • Донецкая область – 2101 случай;
  • Житомирская область – 4390 случаев;
  • Закарпатская область – 8675 случаев;
  • Запорожская область – 2403 случая;
  • Ивано-Франковская область – 11 357 случаев;
  • Кировоградская область – 909 случаев;
  • м. Киев – 17429 случаев;
  • Киевская область – 6961 случай;
  • Львовская область – 17 057 случаев;
  • Луганская область – 600 случаев;
  • Николаевская область – 2051 случай;
  • Одесская область – 9687 случаев;
  • Полтавская область – 1223 случая;
  • Ровенская область – 10 555 случаев;
  • Сумская область – 2502 случая;
  • Тернопольская область – 9234 случая;
  • Харьковская область – 12 853 случая;
  • Херсонская область – 644 случая;
  • Хмельницкая область – 4008 случаев;
  • Черновицкая область – 12252 случаи;
  • Черкасская область – 2579 случаев;
  • Черниговская область – 2788 случаев.