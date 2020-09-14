Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Станов на 14 сентября в Украине 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69543 пациенты выздоровели.
Всего проведено 1870790 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 4844 случая;
- Волынская область – 6353 случая;
- Днепропетровская область – 3342 случая;
- Донецкая область – 2101 случай;
- Житомирская область – 4390 случаев;
- Закарпатская область – 8675 случаев;
- Запорожская область – 2403 случая;
- Ивано-Франковская область – 11 357 случаев;
- Кировоградская область – 909 случаев;
- м. Киев – 17429 случаев;
- Киевская область – 6961 случай;
- Львовская область – 17 057 случаев;
- Луганская область – 600 случаев;
- Николаевская область – 2051 случай;
- Одесская область – 9687 случаев;
- Полтавская область – 1223 случая;
- Ровенская область – 10 555 случаев;
- Сумская область – 2502 случая;
- Тернопольская область – 9234 случая;
- Харьковская область – 12 853 случая;
- Херсонская область – 644 случая;
- Хмельницкая область – 4008 случаев;
- Черновицкая область – 12252 случаи;
- Черкасская область – 2579 случаев;
- Черниговская область – 2788 случаев.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный однодневный рост числа новых коронавирусных инфекций: за 24 часа было зарегистрировано 307 930 случаев.