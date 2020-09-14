За прошедшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировано 2462 новых заболеваний на коронавирус COVID-19, из них заболело 172 ребенка.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Станов на 14 сентября в Украине 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69543 пациенты выздоровели.

Всего проведено 1870790 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4844 случая;

Волынская область – 6353 случая;

Днепропетровская область – 3342 случая;

Донецкая область – 2101 случай;

Житомирская область – 4390 случаев;

Закарпатская область – 8675 случаев;

Запорожская область – 2403 случая;

Ивано-Франковская область – 11 357 случаев;

Кировоградская область – 909 случаев;

м. Киев – 17429 случаев;

Киевская область – 6961 случай;

Львовская область – 17 057 случаев;

Луганская область – 600 случаев;

Николаевская область – 2051 случай;

Одесская область – 9687 случаев;

Полтавская область – 1223 случая;

Ровенская область – 10 555 случаев;

Сумская область – 2502 случая;

Тернопольская область – 9234 случая;

Харьковская область – 12 853 случая;

Херсонская область – 644 случая;

Хмельницкая область – 4008 случаев;

Черновицкая область – 12252 случаи;

Черкасская область – 2579 случаев;

Черниговская область – 2788 случаев.