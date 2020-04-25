За сутки на Донбассе двое украинских защитников получили ранения

24 апреля российские оккупационные войска 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный ответ на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” наши подразделения зафиксировали пять нарушений режима “Тишина”: неподалеку Павлополя, Старогнатовки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации удались к пяти обстрелам, большинство из которых с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, рядом с Ореховым, у населенного пункта Хутор Вольный, Новоалександровки, Новотошковского и Новозвановки.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки “Восток”. По позициям в районе Авдеевки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.