Covid-19 Украина

обновлено 25.04.2020 в 08:03

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24 апреля

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За сутки на Донбассе двое украинских защитников получили ранения

24 апреля российские оккупационные войска 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.

Суббота, 25 апреля 2020, 08:00

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный ответ на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” наши подразделения зафиксировали пять нарушений режима “Тишина”: неподалеку Павлополя, Старогнатовки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации удались к пяти обстрелам, большинство из которых с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, рядом с Ореховым, у населенного пункта Хутор Вольный, Новоалександровки, Новотошковского и Новозвановки.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки “Восток”. По позициям в районе Авдеевки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

  • Накануне российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке (Донецкая область), в результате чего ранения получили двое бойцов.
Теги: ООС, ранение, Донбас

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