Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем.
Кроме того, оккупанты вели прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает.
“О дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – отметили в штабе.
С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
- 28 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции при участии делегаций Украины, Российской Федерации. Мероприятие модерировала ОБСЕ. Была согласована дата открытия двух новых КПВВ на Донбассе.