За минувшие сутки, 28 октября, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пулевое ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем.

Кроме того, оккупанты вели прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает.

“О дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – отметили в штабе.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.