Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции при участии делегаций Украины, Российской Федерации по модераторстве ОБСЕ.

О его итогах проинформировали в Офисе президента.

Разблокировка переговоров. В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов для реализации Минских договоренностей.

Согласно предложению Кравчука, соответствующий план должен быть представлен на следующей неделе на внеочередном заседании ТКГ.

Участники консультаций согласились с этим предложением и это, по мнению украинской делегации, позволяет уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков.

КПВВ. Участники консультаций договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — “Золотое” и “Счастье”. Это должно произойти 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил, что Украина готова открыть пункты в назначенную дату. 6 ноября Резников намерен посетить эти пункты и пригласил спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау осуществить визит совместно.

Сейчас инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, асфальтирование дороги в районе КПВВ “Золотое” завершается.

Режим “тишины”. Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня. Она также призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Освобождение удерживаемых лиц. Кравчук призвал Россию и оккупационные власти временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле.