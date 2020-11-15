Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего от коронавируса в Киеве умерло 965 человек.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 50 620.
Заболели:
- 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет
- 343 человека в возрасте от 18 до 93 лет
- 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17.
Заболели также 42 медика. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 киевлян.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 124, в Оболонском – 121 и в Деснянском районе – 120 случаев.
- По состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано более 11,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.