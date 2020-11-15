За прошедшие сутки, 14 ноября, в Киеве обнаружили 921 больного коронавирус. Умерло 15 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего от коронавируса в Киеве умерло 965 человек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 50 620.

Заболели:

525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет

343 человека в возрасте от 18 до 93 лет

25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17.

Заболели также 42 медика. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 киевлян.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 124, в Оболонском – 121 и в Деснянском районе – 120 случаев.