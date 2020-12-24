Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2721 человек;
- летальных случаев – 223;
- выздоровели – 15775 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 66 358 (в том числе методом ПЦР – 42132, методом ИФА – 24226).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1001132 лица;
- выздоровели – 631 435 человек;
- летальных исходов – 17 395;
- проведения ПЦР-тестов – 5390952.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 105040 случаев;
- Винницкая область – 21 490 случаев;
- Волынская область – 31 917 случаев;
- Днепропетровская область – 55174 случая;
- Донецкая область – 33 738 случаев;
- Житомирская область – 37 468 случаев;
- Закарпатская область – 27 543 случая;
- Запорожская область – 50 115 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 482 случая;
- Киевская область – 55 497 случаев;
- Кировоградская область – 8090 случаев;
- Луганская область – 9443 случая;
- Львовская область – 58 372 случая;
- Николаевская область – 28 351 случай;
- Одесская область – 66 971 случай;
- Полтавская область – 33 509 случаев;
- Ровенская область – 39 634 случая;
- Сумская область – 38 923 случая;
- Тернопольская область – 32 972 случая;
- Харьковская область – 66 788 случаев;
- Херсонская область – 16 408 случаев;
- Хмельницкая область – 37 600 случаев;
- Черкасская область – 36 418 случаев;
- Черновицкая область – 38 914 случаев;
- Черниговская область – 28 275 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
- По состоянию на 23 декабря в Украине подтверждено более 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Суточное количество выздоровлений превышает этот показатель более чем на 5 тысяч.