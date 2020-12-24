Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2721 человек;
  • летальных случаев – 223;
  • выздоровели – 15775 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 66 358 (в том числе методом ПЦР – 42132, методом ИФА – 24226).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1001132 лица;
  • выздоровели – 631 435 человек;
  • летальных исходов – 17 395;
  • проведения ПЦР-тестов – 5390952.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 105040 случаев;
  • Винницкая область – 21 490 случаев;
  • Волынская область – 31 917 случаев;
  • Днепропетровская область – 55174 случая;
  • Донецкая область – 33 738 случаев;
  • Житомирская область – 37 468 случаев;
  • Закарпатская область – 27 543 случая;
  • Запорожская область – 50 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 482 случая;
  • Киевская область – 55 497 случаев;
  • Кировоградская область – 8090 случаев;
  • Луганская область – 9443 случая;
  • Львовская область – 58 372 случая;
  • Николаевская область – 28 351 случай;
  • Одесская область – 66 971 случай;
  • Полтавская область – 33 509 случаев;
  • Ровенская область – 39 634 случая;
  • Сумская область – 38 923 случая;
  • Тернопольская область – 32 972 случая;
  • Харьковская область – 66 788 случаев;
  • Херсонская область – 16 408 случаев;
  • Хмельницкая область – 37 600 случаев;
  • Черкасская область – 36 418 случаев;
  • Черновицкая область – 38 914 случаев;
  • Черниговская область – 28 275 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

  • По состоянию на 23 декабря в Украине подтверждено более 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Суточное количество выздоровлений превышает этот показатель более чем на 5 тысяч.