За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 833 новых случая COVID-19. Заболели 609 детей и 388 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4887 человек;

выписаны из больниц – 4118 человек;

летальных случаев – 289;

выздоровели – 5467 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 121 144 (в том числе методом ПЦР – 50966, методом ИФА – 22035)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48143.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1489023 лица;

выздоровели – 1237676 человек;

летальных исходов – 28 986;

проведения ПЦР-тестов – 7467108.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1121 случай;

Винницкая область – 750 случаев;

Волынская область – 239 случаев;

Днепропетровская область – 539 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 482 случая;

Закарпатская – 557 случаев;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 506 случаев;

Киевская область – 630 случаев;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 884 случая;

Николаевская область – 452 случая;

Одесская область – 883 случая;

Полтавская область – 265 случаев;

Ровенская область – 433 случая;

Сумская область – 283 случая;

Тернопольская область – 485 случаев;

Харьковская область – 750 случаев;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 703 случая;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 481 случай;

Черниговская область – 84 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.