Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4887 человек;
- выписаны из больниц – 4118 человек;
- летальных случаев – 289;
- выздоровели – 5467 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 121 144 (в том числе методом ПЦР – 50966, методом ИФА – 22035)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48143.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1489023 лица;
- выздоровели – 1237676 человек;
- летальных исходов – 28 986;
- проведения ПЦР-тестов – 7467108.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1121 случай;
Винницкая область – 750 случаев;
Волынская область – 239 случаев;
Днепропетровская область – 539 случаев;
Донецкая область – 373 случая;
Житомирская область – 482 случая;
Закарпатская – 557 случаев;
Запорожская область – 348 случаев;
Ивано-Франковская область – 506 случаев;
Киевская область – 630 случаев;
Кировоградская область – 112 случаев;
Луганская область – 110 случаев;
Львовская область – 884 случая;
Николаевская область – 452 случая;
Одесская область – 883 случая;
Полтавская область – 265 случаев;
Ровенская область – 433 случая;
Сумская область – 283 случая;
Тернопольская область – 485 случаев;
Харьковская область – 750 случаев;
Херсонская область – 66 случаев;
Хмельницкая область – 703 случая;
Черкасская область – 297 случаев;
Черновицкая область – 481 случай;
Черниговская область – 84 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
- Лаборатория на базе немецкой клиники Шарите подтвердила циркуляцию мутировавшего британского штамма коронавируса в еще двух областях Украины.