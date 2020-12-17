Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2997 человек;
  • летальных случаев – 252;
  • выздоровели – 12939 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 65 561 (в том числе методом ПЦР – 41733, методом ИФА – 23828).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 931 751 человек;
  • выздоровели – 548 356 человек;
  • летальных исходов – 15 996;
  • проведения ПЦР-тестов – 5167122.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 96672 случаи;
  • Винницкая область – 20 319 случаев;
  • Волынская область – 29 390 случаев;
  • Днепропетровская область – 50894 случаи;
  • Донецкая область – 30 896 случаев;
  • Житомирская область – 35 157 случаев;
  • Закарпатская область – 26 685 случаев;
  • Запорожская область – 44 693 случая;
  • Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;
  • Киевская область – 50 666 случаев;
  • Кировоградская область – 7515 случаев;
  • Луганская область – 8359 случаев;
  • Львовская область – 55 291 случай;
  • Николаевская область – 25 287 случаев;
  • Одесская область – 61 038 случаев;
  • Полтавская область – 30 783 случая;
  • Ровенская область – 37 417 случаев;
  • Сумская область – 36 599 случаев;
  • Тернопольская область – 31 874 случая;
  • Харьковская область – 63 732 случая;
  • Херсонская область – 14 858 случаев;
  • Хмельницкая область – 35632 случаи;
  • Черкасская область – 33 254 случая;
  • Черновицкая область – 37 467 случаев;
  • Черниговская область – 25 917 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

  • По состоянию на 16 декабря в Украине зафиксировано более 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество госпитализированных.