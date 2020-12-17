Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2997 человек;
- летальных случаев – 252;
- выздоровели – 12939 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 65 561 (в том числе методом ПЦР – 41733, методом ИФА – 23828).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 931 751 человек;
- выздоровели – 548 356 человек;
- летальных исходов – 15 996;
- проведения ПЦР-тестов – 5167122.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 96672 случаи;
- Винницкая область – 20 319 случаев;
- Волынская область – 29 390 случаев;
- Днепропетровская область – 50894 случаи;
- Донецкая область – 30 896 случаев;
- Житомирская область – 35 157 случаев;
- Закарпатская область – 26 685 случаев;
- Запорожская область – 44 693 случая;
- Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;
- Киевская область – 50 666 случаев;
- Кировоградская область – 7515 случаев;
- Луганская область – 8359 случаев;
- Львовская область – 55 291 случай;
- Николаевская область – 25 287 случаев;
- Одесская область – 61 038 случаев;
- Полтавская область – 30 783 случая;
- Ровенская область – 37 417 случаев;
- Сумская область – 36 599 случаев;
- Тернопольская область – 31 874 случая;
- Харьковская область – 63 732 случая;
- Херсонская область – 14 858 случаев;
- Хмельницкая область – 35632 случаи;
- Черкасская область – 33 254 случая;
- Черновицкая область – 37 467 случаев;
- Черниговская область – 25 917 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
- По состоянию на 16 декабря в Украине зафиксировано более 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество госпитализированных.