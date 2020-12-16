Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 622 человека: из них 501 ребенок и 579 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

За сутки были госпитализированы 3 242 человека, что является рекордным показателем.

В течение суток скончались 264 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 15 744 человека.

Выздоровели за сутки 12 549 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 535 417 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 919 704 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 63 445 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 40 740, а методом ИФА – 22 705).

За все время было проведено 5 млн 125 тыс. 389 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 95 160 случаев; 1631 пациент скончался, 29 897 выздоровели;

Винницкая область – 20 093 случая; 346 человек скончались, 12 244 выздоровели;

Волынская область – 28 923 случая; 475 человек скончались, 22 038 выздоровели;

Днепропетровская область – 50 316 случаев; 1176 человек скончались, 37 145 выздоровели;

Донецкая область – 30 466 случаев; 626 человек скончались, 20 377 выздоровели;

Житомирская область – 34 611 случаев; 586 человек скончались, 26 572 выздоровели;

Закарпатская область – 26 432 случая; 593 человека скончались, 19 768 выздоровели;

Запорожская область – 43 835 случаев; 425 человек скончались, 13 178 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 41 082 случая; 750 человек скончались, 17 294 выздоровели;

Киевская область – 50 040 случаев; 840 человек скончались, 21 612 выздоровели;

Кировоградская область – 7375 случаев; 213 пациентов скончались, 3003 выздоровели;

Луганская область – 8166 случаев; 221 пациент скончался, 5966 выздоровели;

Львовская область – 54 833 случая; 1561 пациент скончался, 39 564 выздоровели;

Николаевская область – 24 749 случаев; 406 человек скончались, 11 206 выздоровели;

Одесская область – 59 974 случая; 835 человек скончались, 22 262 выздоровели;

Полтавская область – 30 466 случаев; 638 человек скончались, 20 678 выздоровели;

Ровенская область – 36 974 случая; 460 человек скончались, 31 190 выздоровели;

Сумская область – 36 251 случай; 465 человек скончались, 26 219 выздоровели;

Тернопольская область – 31 581 случай; 427 человек скончались, 26 702 выздоровели;

Харьковская область – 63 178 случаев; 931 пациент скончался, 47 760 выздоровели;

Херсонская область – 14 643 случая; 330 человек скончались, 6164 выздоровели;

Хмельницкая область – 35 157 случаев; 550 человек скончались, 26 624 выздоровели;

Черкасская область – 32 803 случая; 282 пациента скончались, 14 946 выздоровели;

Черновицкая область – 37 266 случаев; 718 человек скончались, 22 716 выздоровели;

Черниговская область – 25 330 случаев; 259 пациентов скончались, 10 292 выздоровели.

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