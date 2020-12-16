Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 622 человека: из них 501 ребенок и 579 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

За сутки были госпитализированы 3 242 человека, что является рекордным показателем.

В течение суток скончались 264 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 15 744 человека.

Выздоровели за сутки 12 549 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 535 417 пациентов.