За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3206 новых случаев COVID-19. Заболели 216 детей и 78 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1443 человека;

выписаны из больниц – 640 человек;

летальных исходов – 53;

выздоровели – 1353 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 20 183 (в том числе методом ПЦР – 13513, методом ИФА – 2465)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4205.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1307662 лица;

выздоровели – 1147426 человек;

летальных исходов – 25 156;

проведения ПЦР-тестов – 6714484.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 328 случаев;

Волынская область – 75 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 285 случаев;

Закарпатская область – 233 случая;

Запорожская область – 50 случаев;

Ивано-Франковская область – 515 случаев;

Киевская область – 166 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 279 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 124 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ровенская область – 36 случаев;

Сумская область – 60 случаев;

Тернопольская область – 129 случаев;

Харьковская область – 50 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 38 случаев;

Черновицкая область – 259 случаев;

Черниговская область – 27 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.