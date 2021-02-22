Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1443 человека;
- выписаны из больниц – 640 человек;
- летальных исходов – 53;
- выздоровели – 1353 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 20 183 (в том числе методом ПЦР – 13513, методом ИФА – 2465)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4205.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1307662 лица;
- выздоровели – 1147426 человек;
- летальных исходов – 25 156;
- проведения ПЦР-тестов – 6714484.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 169 случаев;
Винницкая область – 328 случаев;
Волынская область – 75 случаев;
Днепропетровская область – 126 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 285 случаев;
Закарпатская область – 233 случая;
Запорожская область – 50 случаев;
Ивано-Франковская область – 515 случаев;
Киевская область – 166 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 279 случаев;
Николаевская область – 123 случая;
Одесская область – 124 случая;
Полтавская область – 75 случаев;
Ровенская область – 36 случаев;
Сумская область – 60 случаев;
Тернопольская область – 129 случаев;
Харьковская область – 50 случаев;
Херсонская область – 24 случая;
Хмельницкая область – 6 случаев;
Черкасская область – 38 случаев;
Черновицкая область – 259 случаев;
Черниговская область – 27 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
- По состоянию на 20 февраля в Украине подтверждено почти 6,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на 1,7 тыс. больше выздоровлений.