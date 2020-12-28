Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1588 человек;
  • летальных исходов – 75;
  • выздоровели – 7191 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 15 332 (в том числе методом ПЦР – 12225, методом ИФА – 3107).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1030374 лица;
  • выздоровели – 665 729 человек;
  • летальных исходов – 17 849;
  • проведения ПЦР-тестов – 5485214.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 108055 случаев;
  • Винницкая область – 22 008 случаев;
  • Волынская область – 32 537 случаев;
  • Днепропетровская область – 57 196 случаев;
  • Донецкая область – 35 188 случаев;
  • Житомирская область – 38 545 случаев;
  • Закарпатская область – 27 879 случаев;
  • Запорожская область – 52 175 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
  • Киевская область – 57 614 случаев;
  • Кировоградская область – 8234 случая;
  • Луганская область – 10 013 случаев;
  • Львовская область – 60 005 случаев;
  • Николаевская область – 29 878 случаев;
  • Одесская область – 69134 случаи;
  • Полтавская область – 34 843 случая;
  • Ровенская область – 40 332 случая;
  • Сумская область – 40 129 случаев;
  • Тернопольская область – 33 540 случаев;
  • Харьковская область – 67 991 случай;
  • Херсонская область – 17 193 случая;
  • Хмельницкая область – 38 408 случаев;
  • Черкасская область – 37 856 случаев;
  • Черновицкая область – 39 515 случаев;
  • Черниговская область – 29 212 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

  • По состоянию на 26 декабря в Украине подтверждено более 7,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.