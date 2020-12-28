Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1588 человек;
- летальных исходов – 75;
- выздоровели – 7191 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 15 332 (в том числе методом ПЦР – 12225, методом ИФА – 3107).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1030374 лица;
- выздоровели – 665 729 человек;
- летальных исходов – 17 849;
- проведения ПЦР-тестов – 5485214.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 108055 случаев;
- Винницкая область – 22 008 случаев;
- Волынская область – 32 537 случаев;
- Днепропетровская область – 57 196 случаев;
- Донецкая область – 35 188 случаев;
- Житомирская область – 38 545 случаев;
- Закарпатская область – 27 879 случаев;
- Запорожская область – 52 175 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
- Киевская область – 57 614 случаев;
- Кировоградская область – 8234 случая;
- Луганская область – 10 013 случаев;
- Львовская область – 60 005 случаев;
- Николаевская область – 29 878 случаев;
- Одесская область – 69134 случаи;
- Полтавская область – 34 843 случая;
- Ровенская область – 40 332 случая;
- Сумская область – 40 129 случаев;
- Тернопольская область – 33 540 случаев;
- Харьковская область – 67 991 случай;
- Херсонская область – 17 193 случая;
- Хмельницкая область – 38 408 случаев;
- Черкасская область – 37 856 случаев;
- Черновицкая область – 39 515 случаев;
- Черниговская область – 29 212 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
- По состоянию на 26 декабря в Украине подтверждено более 7,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.