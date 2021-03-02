Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1410 человек;
выписаны из больниц – 583 человека;
летальных случаев – 162;
выздоровели – 5194 человека;
осуществлено тестирований за сутки – 54 994 (в том числе методом ПЦР – 27407, методом ИФА – 14483)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13104.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1357470 человек;
- выздоровели – 1176918 человек;
- летальных исходов – 26 212;
- проведения ПЦР-тестов – 6948980.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 463 случая;
Винницкая область – 453 случая;
Волынская область – 140 случаев;
Днепропетровская область – 206 случаев;
Донецкая область – 107 случаев;
Житомирская область – 94 случая;
Закарпатская область – 438 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 649 случаев;
Киевская область – 231 случай;
Кировоградская область – 26 случаев;
Луганская область – 32 случая;
Львовская область – 349 случаев;
Николаевская область – 153 случая;
Одесская область – 319 случаев;
Полтавская область – 131 случай;
Ровенская область – 108 случаев;
Сумская область – 37 случаев;
Тернопольская область – 146 случаев;
Харьковская область – 319 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 105 случаев;
Черкасская область – 93 случая;
Черновицкая область – 504 случая;
Черниговская область – 52 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в г. Киеве (463).
- В Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей против COVID-19. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.