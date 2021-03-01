В Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей против COVID-19. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

В ЦОЗ напомнили, что вакцина Covishield/AstraZenecа, которую уже поставили в Украину, приходит во флаконах на 10 доз. После открытия делать прививки можно только в течение 6 часов, а повторное замораживание препарата запрещено. Соответственно, неиспользованные дозы придется утилизировать.

Чтобы избежать этого, в МОЗ решили позволить делать прививки недоиспользованной вакциной лицам из числа общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и тому подобное.

“1 марта 2021 министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественным деятелям с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.

Остатки могут появиться, к примеру, если заранее зарегистрированный на вакцинацию отказался делать прививку, или у него обнаружили противопоказания и тому подобное.