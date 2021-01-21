Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1811 человек;
- летальных случаев – 241;
- выздоровели – 13981 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 41 597 (в том числе методом ПЦР – 24504, методом ИФА – 17093).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1177621 человек;
- выздоровели – 914 730 человек;
- летальных исходов – 21 499;
- проведения ПЦР-тестов – 6034418.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 595 случаев;
Винницкая область – 186 случаев;
Волынская область – 154 случая;
Днепропетровская область – 295 случаев;
Донецкая область – 280 случаев;
Житомирская область – 184 случая;
Закарпатская область – 127 случаев;
Запорожская область – 358 случаев;
Ивано-Франковская область – 177 случаев;
Киевская область – 235 случаев;
Кировоградская область – 41 случай;
Луганская область – 124 случая;
Львовская область – 337 случаев;
Николаевская область – 170 случаев;
Одесская область – 223 случая;
Полтавская область – 244 случая;
Ровенская область – 251 случай;
Сумская область – 261 случай;
Тернопольская область – 150 случаев;
Харьковская область – 302 случая;
Херсонская область – 101 случай;
Хмельницкая область – 202 случая;
Черкасская область – 162 случая;
Черновицкая область – 209 случаев;
Черниговская область – 215 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
- По состоянию на 20 января в Украине подтверждено более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки и в три раза больше выздоровлений.