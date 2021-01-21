В Украине за минувшие сутки, 20 января, зафиксировано 5583 новых случая COVID-19. Заболели 173 ребенка и 229 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1811 человек;

летальных случаев – 241;

выздоровели – 13981 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 41 597 (в том числе методом ПЦР – 24504, методом ИФА – 17093).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1177621 человек;

выздоровели – 914 730 человек;

летальных исходов – 21 499;

проведения ПЦР-тестов – 6034418.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 595 случаев;

Винницкая область – 186 случаев;

Волынская область – 154 случая;

Днепропетровская область – 295 случаев;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 184 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 177 случаев;

Киевская область – 235 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 124 случая;

Львовская область – 337 случаев;

Николаевская область – 170 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 244 случая;

Ровенская область – 251 случай;

Сумская область – 261 случай;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 101 случай;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 215 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.