По состоянию на 20 января в Украине подтверждено более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки и в три раза больше выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 4 383 человека: из них 161 ребенок и 239 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2 011 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях. В течение суток скончались 212 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 21 258 человек.

Выздоровели за сутки 14 501 пациент. За все время коронавирус преодолели 900 749 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 172 038 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 45 790 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 009 тыс. 914 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 606 случаев за сутки; всего подтверждено 124 240 случаев – 2227 человек скончались, 50 339 выздоровели;

• Винницкая область – 178 случаев за сутки; всего выявлено 25 251 случай – 465 человек скончались, 20 559 выздоровели;

• Волынская область – 103 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 35 567 случаев – 559 человек скончались, 32 944 выздоровели;

• Днепропетровская область – 157 случаев за сутки; всего зафиксировано 64 915 случаев – 1680 пациентов скончались, 52 117 выздоровели;

• Донецкая область – 208 случаев за сутки; всего подтверждено 42 199 случаев – 780 человек скончались, 36 075 выздоровели;

• Житомирская область – 92 случая за сутки; всего выявлено 42 850 случаев – 714 человек скончались, 38 380 выздоровели;

• Закарпатская область – 76 случаев за сутки; за все время диагностировано 30 033 случая – 698 пациентов скончались, 26 732 выздоровели;

• Запорожская область – 423 случая за сутки; всего подтверждено 62 915 случаев – 750 человек скончались, 40 867 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 149 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 636 случаев – 880 человек скончались, 40 194 выздоровели;

• Киевская область – 226 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 66 714 случаев – 1079 пациентов скончались, 47 819 выздоровели;

• Кировоградская область – 39 случаев за сутки; всего выявлено 9444 случая – 300 человек скончались, 5787 выздоровели;

• Луганская область – 76 случаев за сутки; всего диагностировано 13 182 случая – 363 человека скончались, 10 295 выздоровели;

• Львовская область – 195 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 67 887 случаев – 1969 человек скончались, 56 107 выздоровели;

• Николаевская область – 114 случаев за сутки; всего подтверждено 37 007 случаев – 615 человек скончались, 18 820 выздоровели;

• Одесская область – 223 случая за сутки; всего выявлено 79 233 случая – 1270 пациентов скончались, 64 500 выздоровели;

• Полтавская область – 158 случаев за сутки; за все время подтверждено 41 544 случая – 845 человек скончались, 34 899 выздоровели;

• Ровенская область – 111 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 44 318 случаев – 547 человек скончались, 41 254 выздоровели;

• Сумская область – 103 случая за сутки; за все время диагностировано 44 548 случаев – 589 человек скончались, 40 288 выздоровели;

• Тернопольская область – 120 случаев за сутки; всего зафиксировано 36 382 случая – 503 пациента скончались, 33 092 выздоровели;

• Харьковская область – 335 случаев за сутки; всего подтверждено 75 368 случаев – 1280 пациентов скончались, 63 905 выздоровели;

• Херсонская область – 48 случаев за сутки; всего выявлено 19 875 случаев – 535 человек скончались, 14 873 выздоровели;

• Хмельницкая область – 165 случаев за сутки; с начала эпидемии зафиксировано 42 599 случаев – 750 человек скончались, 38 168 выздоровели;

• Черкасская область – 200 случаев за сутки; всего подтверждено 44 330 случаев – 500 пациентов скончались, 36 307 выздоровели;

• Черновицкая область – 198 случаев за сутки; всего выявлено 43 374 случая – 841 пациент скончался, 34 632 выздоровели;

• Черниговская область – 80 случаев за сутки; всего подтверждено 32 627 случаев – 519 пациентов скончались, 21 796 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.