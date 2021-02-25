За прошедшие сутки, 24 февраля, в Украине зафиксировано 8147 новых случаев COVID-19. Заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2770 человек;

выписаны из больниц – 2306 человек;

летальных случаев – 135;

выздоровели – 3889 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 86 926 (в том числе методом ПЦР – 36670, методом ИФА – 22760), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27496.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1325841 человек;

выздоровели – 1159311 человек;

летальных исходов – 25 596;

проведения ПЦР-тестов – 6809165.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 652 случая;

Винницкая область – 639 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 316 случаев;

Донецкая область – 218 случаев;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 654 случая;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 711 случаев;

Киевская область – 318 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 432 случая;

Николаевская область – 194 случая;

Одесская область – 268 случаев;

Полтавская область – 210 случаев;

Ровенская область – 187 случаев;

Сумская область – 219 случаев;

Тернопольская область – 332 случая;

Харьковская область – 432 случая;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 285 случаев;

Черкасская область – 160 случаев;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 161 случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях.