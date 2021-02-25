Про це повідомляє МОЗ України.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2770 человек;
- выписаны из больниц – 2306 человек;
- летальных случаев – 135;
- выздоровели – 3889 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 86 926 (в том числе методом ПЦР – 36670, методом ИФА – 22760), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27496.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1325841 человек;
- выздоровели – 1159311 человек;
- летальных исходов – 25 596;
- проведения ПЦР-тестов – 6809165.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 652 случая;
Винницкая область – 639 случаев;
Волынская область – 193 случая;
Днепропетровская область – 316 случаев;
Донецкая область – 218 случаев;
Житомирская область – 711 случаев;
Закарпатская область – 654 случая;
Запорожская область – 132 случая;
Ивано-Франковская область – 711 случаев;
Киевская область – 318 случаев;
Кировоградская область – 63 случая;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 432 случая;
Николаевская область – 194 случая;
Одесская область – 268 случаев;
Полтавская область – 210 случаев;
Ровенская область – 187 случаев;
Сумская область – 219 случаев;
Тернопольская область – 332 случая;
Харьковская область – 432 случая;
Херсонская область – 52 случая;
Хмельницкая область – 285 случаев;
Черкасская область – 160 случаев;
Черновицкая область – 561 случай;
Черниговская область – 161 случай.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях.
- По состоянию на 23 февраля в Украине подтверждено более 4,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти столько же выздоровлений за сутки.