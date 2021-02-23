По состоянию на 23 февраля в Украине подтверждено более 4,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти столько же выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 4182 человек: в частности, заболели 252 ребенка и 219 медиков.

В больницы госпитализировали еще 1236 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

В течение суток скончались 153 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 25 309 человек. Выздоровели за сутки 4351 пациент. За все время коронавирус преодолели 1 млн 151 тыс. 777 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 311 844 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 49 600 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 158).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 738 тыс. 144 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 454 случая за сутки; всего выявлено 135 129 случаев – 2596 человек скончались, 92 303 выздоровели;

• Винницкая область – 243 случая за сутки; всего зафиксировано 33 382 случая – 623 пациента скончались, 26 692 выздоровели;

• Волынская область – 128 случаев за сутки; всего обнаружено 39 167 случаев – 623 пациента скончались, 36 305 выздоровели;

• Днепропетровская область – 126 случаев за сутки; за время эпидемии подтвердили 72 059 случаев – 1953 человека скончались, 66 859 выздоровели;

• Донецкая область – 58 случаев за сутки; за все время диагностировано 46 513 случаев – 1050 человек скончались, 43 578 выздоровели;

• Житомирская область – 67 случаев за сутки; всего зафиксировано 48 746 случаев – 814 человек скончались, 43 713 выздоровели;

• Закарпатская область – 224 случая за сутки; всего выявлено 37 651 случай – 843 пациента скончались, 30 120 выздоровели;

• Запорожская область – 159 случаев за сутки; всего подтверждено 68 930 случаев – 1077 человек скончались, 64 600 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 716 случаев за сутки; всего диагностировано 60 639 случаев – 1119 человек скончались, 47 686 выздоровели;

• Киевская область – 196 случаев за сутки; всего обнаружено 73 750 случаев – 1221 пациент скончался, 67 297 выздоровели;

• Кировоградская область – 19 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 10 371 случай – 365 человек скончались, 7925 выздоровели;

• Луганская область – 47 случаев за сутки; всего зафиксировано 14 798 случаев – 450 человек скончались, 13 535 выздоровели;

• Львовская область – 197 случаев за сутки; всего зафиксировано 76 630 случаев – 2236 человек скончались, 67 870 выздоровели;

• Николаевская область – 92 случая за сутки; за все время диагностировано 41 286 случаев – 772 пациента скончались, 34 762 выздоровели;

• Одесская область – 159 случаев за сутки; всего обнаружено 84 683 случая – 1404 пациента скончались, 78 195 выздоровели;

• Полтавская область – 113 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 503 случая – 958 человек скончались, 42 095 выздоровели;

• Ровенская область – 107 случаев за сутки; всего подтверждено 48 172 случая – 613 пациентов скончались, 45 977 выздоровели;

• Сумская область – 42 случая за сутки; за все время выявлено 47 806 случаев – 660 человек скончались, 45 226 выздоровели;

• Тернопольская область – 107 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 40 823 случая – 586 человек скончались, 38 023 выздоровели;

• Харьковская область – 188 случаев за сутки; всего зафиксировано 82 013 случаев – 1543 человека скончались, 75 954 выздоровели;

• Херсонская область – 8 случаев за сутки; всего подтверждено 21 518 случаев – 630 человек скончались, 20 126 выздоровели;

• Хмельницкая область – 118 случаев за сутки; всего выявлено 46 834 случая – 868 человек скончались, 43 713 выздоровели;

• Черкасская область – 140 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 48 111 случаев – 613 пациентов скончались, 44 425 выздоровели;

• Черновицкая область – 468 случаев за сутки; всего выявлено 51 990 случаев – 964 человека скончались, 44 052 выздоровели;

• Черниговская область – 6 случаев за сутки; всего зафиксировано 35 340 случаев – 728 человек скончались, 30 746 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.