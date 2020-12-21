За последние 9 месяцев 2020 Министерство обороны Украины объявило 559 конкурентных тендеров ожидаемой стоимостью 15,2 млрд грн по направлению оперативного, технического и медицинского обеспечения. Из них 238 (40, 8%) процедур на сумму 4,97 млрд грн были отменены или не состоялись из-за непредставление тендерных предложений.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на электронную систему Prozorro.

Как сообщают аналитики, из 238 отмененных конкурентных тендеров: 138 (58%) не состоялись, так как для участия было подано менее двух тендерных предложений, 62 (27,3%) в связи с отклонением всех тендерных предложений. Еще 17 (7,1%) тендеров отменен в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за нарушения законодательства в сфере публичных закупок, которые невозможно устранить, 15 (6,3%) тендеров – в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 3 (1,3%) тендеры – в связи с допущением к оценке менее двух тендерных предложений в процедуре открытых торгов.

“Такой высокий уровень неуспешных процедур является признаком того, что во время во время планирования, формирования потребности, расчета ожидаемой стоимости, разработки технических требований и проекта договора заказчиком допущено разного рода недостатки и нарушения”, – объясняет председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Так, названы следующие услуги, за которым были отменены тендеры на наиболее ожидаемую стоимость:

Нефтепродукты, электроэнергия – 1384 млн грн;

Охранное и оборонное оборудования – 851 млн грн;

Перевозки общественным железнодорожным транспортом – 699 400 000 грн;

Мебель – 581 млн грн;

Одежда – 293 млн грн;

Продукты питания – 279 млн грн.

В StateWatch отмечают, что проблема значительной доли неуспевающих закупок является общей для государственных заказчиков.

За 9 месяцев 2020 года с общего количества объявленных конкурентных надпороговых закупок в Prozorro были неуспешными 43,6% процедур. Поскольку каждый неуспешный процедура закупки значительно затягивает процесс обеспечения необходимыми заказчику товарами, работами и услугами, важным является принятие мер, направленных на предотвращение рисков и повышение эффективности закупочной деятельности.

По словам аналитиков, опыт заказчиков, которые употребляют такие меры, свидетельствует о том, что системная работа в этом направлении в значительной степени влияет на успешность конкурентных закупок. Например, ОАО “Укрпочта”, которое практикует проведение консультаций с участниками рынка имеет один из самых маленьких уровней неуспешных процедур. За 9 месяцев 2020 году этот показатель для государственного оператора почтовых услуг составил 24,3%.

В StateWatch отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренной действующей редакцией Закона “О публичных закупках”.

“Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса. Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включение дискриминационных требований в тендерную документацию”, – отметили аналитики.