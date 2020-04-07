Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам замглавы Национальной полиции Александра Фацевича, в основном правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.
“Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 “Нарушение правил карантина людей” Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.
Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть админпротоколы за появление в общественных местах без масок.
6 апреля на службу привлекли около 22 тысяч правоохранителей (из полиции и Нацгвардии), из них 7 тысяч патрулировали парки, скверы и другие общественные места.
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