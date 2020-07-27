Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании у Владимира Зеленского представители Министерства внутренних дел сообщили, что за нарушение карантинных правил было закрыто 37 ночных клубов.

“Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся возвращение к обычного ритма жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию”, – сказал Зеленский.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине выросли до 66,7 на 100 000 человек.