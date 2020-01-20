Вчера, 19 января, в зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

19 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел был осуществлен недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Противник применил станковый противотанковый гранатомет – два выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

семь раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов

рядом с Новоалександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм – 8 мин.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом новых суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Потерь нет.