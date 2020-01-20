Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
19 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел был осуществлен недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Противник применил станковый противотанковый гранатомет – два выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
семь раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов
рядом с Новоалександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм – 8 мин.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С началом новых суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Потерь нет.
- 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.