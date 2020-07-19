18 июля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Так, неподалеку Старогнатовка противник применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитника Водяного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Новоселовка-2 захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

Противник также стрелял из запрещенного минскими договоренностями вооружения вблизи поселка Новотошковское. По опорным пунктам наших защитников возле хутора Вольный и Причепиловка противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно госпитализировали.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика.