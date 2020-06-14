По состоянию на 14 июня у еще 66 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом. Один человек умер.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии от коронавируса в столице умерли 88 человек.

На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;

25 мужчин возрасте от 18 до 62 лет;

3 девочки – одной 4 года, двум – по 11 и мальчик, которому 9 лет.

Заболели шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 12. В Соломенском – 11 В Голосеевском и Деснянском – по 8 случаев.