Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего за период эпидемии от коронавируса в столице умерли 88 человек.
На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;
- 25 мужчин возрасте от 18 до 62 лет;
- 3 девочки – одной 4 года, двум – по 11 и мальчик, которому 9 лет.
- Заболели шесть медиков.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 12. В Соломенском – 11 В Голосеевском и Деснянском – по 8 случаев.
- По состоянию на 13 июня в Киеве подтвердили 3838 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки заболели 72 человека, из них двое медиков.