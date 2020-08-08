Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что из-за распоряжения Трампа заблокировать приложение, которое он подписал накануне, Apple не сможет распространять WeChat через магазин приложений. И все транзакции, связанные с WeChat, будут заблокированы.
По данным издания, приложение WeChat занимает центральное место в цифровой жизни в Китае. Через него делают покупки, проводят различные платежи, используют “для всех форм деловых и личных коммуникаций”.
WeChat должны устанавливать и посетители страны, иначе рискуют столкнуться с невозможностью оплатить даже мелкие покупки, отмечает агентство.
Таким образом, пишет Bloomberg, жители Китая и других стран Азии скорее всего не захотят покупать iPhone, если установить на них WeChat будет невозможно.
Издание также предполагает, что если Apple не найдет способ каким-то образом обойти запрет Трампа, то китайские потребители, у которых есть деньги на приобретение iPhone, потратят их на высококлассные модели Huawei.
- Напомним, 7 августа, президент США Дональд Трамп распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны. Распоряжения вступят в силу через 45 дней.