Президент США Дональд Трамп своим запретом американским компаниям иметь дело с китайским сервисом WeChat поставил под угрозу продажи iPhone на одном из важнейших для Apple рынка.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что из-за распоряжения Трампа заблокировать приложение, которое он подписал накануне, Apple не сможет распространять WeChat через магазин приложений. И все транзакции, связанные с WeChat, будут заблокированы.

По данным издания, приложение WeChat занимает центральное место в цифровой жизни в Китае. Через него делают покупки, проводят различные платежи, используют “для всех форм деловых и личных коммуникаций”.

WeChat должны устанавливать и посетители страны, иначе рискуют столкнуться с невозможностью оплатить даже мелкие покупки, отмечает агентство.

Таким образом, пишет Bloomberg, жители Китая и других стран Азии скорее всего не захотят покупать iPhone, если установить на них WeChat будет невозможно.

Издание также предполагает, что если Apple не найдет способ каким-то образом обойти запрет Трампа, то китайские потребители, у которых есть деньги на приобретение iPhone, потратят их на высококлассные модели Huawei.