В Одесском аэропорту полицейские задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве.

Об этом заявил начальник столичного управления полиции Андрей Крищенко, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины”, – рассказал Крищенко.

В данный момент с задержанным проводят следственные действия.

Напомним, что 2 февраля в центре Киева был убит мужчина.

“В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся”, – информировали в полиции.

По данным СМИ, убитым был пластический хирург Андрей Сотник, который был руководителем “DMK Ukraine”.