Канцелярия прокурора Международного уголовного суда в Гааге опубликовала новый отчет об окончании предварительного расследования дела об агрессии России против Украины.

Документ опубликован на сайте суда.

11 декабря прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила об окончании предварительного расследования по делу по иску Украины касательно военной агрессии РФ.

Предварительное расследование по делу “Ситуация в Украине” было открыто судом в Гааге 24 апреля 2014 на основании заявления правительства Украины. Впоследствии в 2015 году добавили второе заявление Украины, которое охватывало преступления, продолжающиеся на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

В годовом отчете Канцелярия прокурора сообщила о результатах анализа всех событий, которые произошли в Украине с момента Революции Достоинства, включая события в Крыму и на Донбассе.

Что установила Канцелярия прокурора МУС?

Крым. Канцелярия нашла подтверждения того, что перед оккупацией полуострова и после этого на территории Крыма были совершены следующие преступления:

убийства;

пытки;

посягательство на человеческое достоинство;

принуждение охраняемых лиц к службе в вооруженных силах вражеской страны;

умышленное лишение охраняемых лиц прав на справедливое и нормальное

судопроизводство;

судопроизводство; перемещение отдельных частей населения территории за пределы этой территории (перемещение содержащихся под стражей в рамках уголовного судопроизводства лиц и заключенных);

захват имущества.

Донецкая и Луганская область. Канцелярия также видит веские основания считать, что в период с 30 апреля 2014 года и после в контексте конфликта на востоке Украины был совершен широкий перечень военных преступлений. Речь идет о:

умышленных нападениях на гражданских лиц и гражданские объекты;

умышленном нанесении ударов по охраняемым зданиям;

убийствах;

пытках и бесчеловечном или жестоком обращении;

посягательстве на человеческое достоинство;

изнасиловании и других формах сексуального насилия.

Канцелярия считает эти случаи достаточно серьезными для их дальнейшего рассмотрения судом, поскольку национальные следственные органы Украины и России или бездействуют, или не имеют возможности привлечь виновных к ответственности.

Канцелярия отмечает, что правоохранительные органы Украины были готовы к сотрудничеству. В это время РФ игнорировала запросы.

“Канцелярия обратилась к национальным органам власти с подробными запросами о предоставлении информации […] Она получила ответы от

Украины относительно национальных разбирательств, но не получила

ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию”, — говорится в отчете.

Таким образом, Канцелярия завершила предварительное изучение ситуации в Украине, вынеся решение о том, что критерии для расследования МКС соблюдены.

Дальнейшие шаги от Канцелярии стоит ожидать после того, как будет избран новый прокурор.

Прокурор МУС избирается раз в 9 лет. Глава Канцелярии Фату Бенсуда была выбрана 12 декабря 2011, и ее срок уже подходит к концу.