Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции в фракция "Слуга народа" об этом - нет.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью изданию “Главком“.

По мнению Разумкова, языковой закон создает проблемы вокруг вопросов квот на телевидении и радио, а также не учитывает интересы людей, проживающих на территории Украины и разговаривают на разных языках.

“Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у ​​нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков”, – сказал Разумков.

Разумков заявил, что закон нужно менять.

Спикер парламента добавил, что во фракции «Слуга народа» нет единого мнения на этот счет.

“Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать – объединит это украинское общество или нет”, – сказал он.

13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).