Законопроект о двойном гражданстве, который предлагает фракция "Слуги народа", легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сказала сопредседатель фракции “Европейский Солидарности” Ирина Геращенко, как отмечается на официальном сайте партии.

“Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожение украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины”, – рассказала Геращенко.

Она напомнила, что аннексия украинского Крыма началась с незаконной паспортизации населения полуострова.

“Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами по всей территории Украины”, – добавила она.