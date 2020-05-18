Об этом сказала сопредседатель фракции “Европейский Солидарности” Ирина Геращенко, как отмечается на официальном сайте партии.
“Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожение украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины”, – рассказала Геращенко.
Она напомнила, что аннексия украинского Крыма началась с незаконной паспортизации населения полуострова.
“Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами по всей территории Украины”, – добавила она.
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