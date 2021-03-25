Соответствующую информацию на брифинге 25 марта озвучил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий.
Как известно, СБУ считает, что именно Шевченко занимался обеспечением “ЧВК Семенченко” оружием и военным оборудованием. Кроме этого, СБУ считает, что Шевченко также причастен к поставкам оружия из России в Украину, Ирак, Сирию и Афганистан.
Как доказательства, спецслужба представила скриншоты переписки Шевченко и Семенченко, в частности, о задержках при перевозке товара из Новосибирска, сроках поставки, количестве товара и тому подобное.
Товары военного назначения, непосредственно упоминающиеся в переписке — криптомаршрутизаторы, элементы системы управления огнем и пр.
Также представили аудиозаписи общения Шевченко с неизвестными лицами — потенциальными заказчиками. Суть их разговоров — условия поставки товара, цены, сроки и тому подобное. На предоставленных СБУ записях обсуждается приобретение клистронов.
Особое внимание Невмержицкий обратил на связи Шевченко с руководителем ООО “Оптимумспецдеталь” — компании-поставщика запчастей предприятиям “Укроборонпром” — Андреем Рогозой.
Рогоза, напомним, является фигурантом расследования Bihus.info о коррупции в оборонной сфере, которое легло в основу расследования НАБУ.
Вместе Шевченко и Рогоза, по версии следствия, причастны к поставкам товаров военного назначения из РФ и дальнейшей их реализацией на оборонные предприятия Украины.
- Напомним, 24 марта СБУ объявила о разоблачении так называемой “частной военной компании”, в которую входили около 150 человек. К организации считают причастными бывшего нардепа и командира второго батальона “Донбасс” Семена Семенченко и бизнесмена Евгения Шевченко. Обоим объявлено о подозрениях, однако задержаны они не были.
- В четверг СБУ провела тематический брифинг, где более подробно рассказала о выявленных в ходе расследования, которое длилось с лета 2020 года, фактах. О том, кого вербовали в ЧВК, где тренировали и куда отправляли — в материале.