Бизнесмен и "агент НАБУ" Евгений Шевченко, подозреваемый в создании "ЧВК Семенченко", обсуждал перевозки и продажу оружия из России украинским оборонным предприятиям и за границу.

Соответствующую информацию на брифинге 25 марта озвучил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий.

Как известно, СБУ считает, что именно Шевченко занимался обеспечением “ЧВК Семенченко” оружием и военным оборудованием. Кроме этого, СБУ считает, что Шевченко также причастен к поставкам оружия из России в Украину, Ирак, Сирию и Афганистан.

Как доказательства, спецслужба представила скриншоты переписки Шевченко и Семенченко, в частности, о задержках при перевозке товара из Новосибирска, сроках поставки, количестве товара и тому подобное.

Товары военного назначения, непосредственно упоминающиеся в переписке — криптомаршрутизаторы, элементы системы управления огнем и пр.

Также представили аудиозаписи общения Шевченко с неизвестными лицами — потенциальными заказчиками. Суть их разговоров — условия поставки товара, цены, сроки и тому подобное. На предоставленных СБУ записях обсуждается приобретение клистронов.

Особое внимание Невмержицкий обратил на связи Шевченко с руководителем ООО “Оптимумспецдеталь” — компании-поставщика запчастей предприятиям “Укроборонпром” — Андреем Рогозой.

Рогоза, напомним, является фигурантом расследования Bihus.info о коррупции в оборонной сфере, которое легло в основу расследования НАБУ.

Вместе Шевченко и Рогоза, по версии следствия, причастны к поставкам товаров военного назначения из РФ и дальнейшей их реализацией на оборонные предприятия Украины.