Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Залишки найбільшої ракети Китаю приземлилися в Індійському океані у неділю, при цьому велика частина її компонентів була знищена в верхніх шарах атмосфери.

Координати, надані китайськими державними ЗМІ з посиланням на Китайське управління пілотованої космічної техніки, вказують на точку падіння в океані на захід від архіпелагу Мальдівського архіпелагу.

Державні ЗМІ повідомили, що частини ракети повторно увійшли в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (2:24 за Гринвічем) і приземлилися в місці з координатами 72,47 градуса східної довготи та 2,65 градуса північної широти.

Космічне командування США підтвердило повернення ракети в атмосферу над Аравійським півостровом, але заявило, що невідомо, чи торкнулися уламки суші або води.

Також у NASA заявили, що Китай безвідповідально поводиться зі своїм космічним сміттям. Там підкреслили, що космічні держави мають мінімізувати ризики для людей і власності, а також бути максимально прозорими під час запуску ракет.

Це вже друга ракета Long March. У травні 2020 року частини першого Long March 5B впали на Кот-д’Івуар, пошкодивши кілька будівель. Повідомлень про травми не надходило.

Звідки взялася ракета

Long March 5B – найбільша ракета Китаю й одна з найбільших у світі. Її створили задля транспортування головного модуля для нової космічної станції, відкриття якої заплановано на 2022 рік. До цього на орбіту потрібно доставити та з’єднати нові комплектуючі частини.

Ракета Long March 5B складається з основного модуля та чотирьох пришвидшувачів. Її запустили 29 квітня з китайського острова Хайнань.

Кілька бокових частин прискорювачів впали в Тихий океан, а основна частина, 10-типоверховий циліндр вагою до 22 тонн доставив на орбіту модуль Tianhe.

Для того аби уникнути неконтрольованих падінь, ракети перед запуском програмують на приземлення в незайняту область, тобто в воду. Однак Китай не зробив цього до запуску і тепер ракета безконтрольно повертається в атмосферу.

Ракету запустили на орбіту з китайської станції та залишили без контролю в космічному просторі. Проте, через певний час ракету почала притягувати гравітація Землі. Це не заборонено на міжнародному рівні, хоча країни й просять не розповсюджувати космічне сміття.

В космосі наразі тисячі шматочків сміття. Більшість з них не більше 10 сантиметрів в діаметрі.

В Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що більшість уламків ракети згорить при повторному вході в атмосферу. Однак американські військові сказали, що ракета неконтрольована й невідомо – де вона впаде та на що це може вплинути.

В майбутньому, на цих ракетах планують відправляти моделі та екіпаж для місії на Місяць та Марс.