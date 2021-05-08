Космічне командування США повідомило про те, що неконтрольована китайська ракета Long March 5B має повторно увійти в атмосферу Землі над Тихим океаном близько 6 ранку 9 травня. Де можуть впасти її уламки - невідомо.

Місце падіння ракети відстежують на сайті Space-Track.

Цей сайт відстежує траєкторію руху різного космічного сміття. 8 травня там повідомили, що поки не вдається встановити місце, де можуть впасти уламки ракети.

Попередньо, уламки 22-тонної ракети можуть впасти на території Туркменістану.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/4zvj8LL7K6 — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 8, 2021

Експерти зауважили, що ракета повторно увійде в атмосферу в межах 51,5 градуса північної та стількох же градусів південної широти від екватора. Це територія від північної частини Середньої Азії до півдня Нової Зеландії.

За оцінками Space-Track, ймовірність того, що ракета впаде на Землю – 1 з 196,9 мільйона.

“Ризик того, що буде якийсь збиток або що уламки ракети ударять когось, досить малий, не мізерний, але неймовірно низький. І тому не варто переживати за особисту безпеку чи не спати через це”, – вважає Джонатан Макдауелл, астрофізик з Центру астрофізики Гарвардського університету.

В Європейській космічній агенції сказали, що уламки ракети можуть впасти фактично в будь-якій точці США на південь від Нью-Йорка, в Африці, в Австралії, в Португалії, в Іспанії, в Греції чи в Італії.

Макдауел пояснив, що ракета може наблизитися до Землі й 10 травня. Найімовірніше, з 8 до 10 травня вона 30 разів облетить планету й після цього почне заходити в атмосферу.

Ракета рухатиметься зі швидкістю приблизно 29 тисяч кілометрів на годину.

Найімовірніше, за словами Макдауела, що неконтрольована ракета впаде в океан.

У травні 2020 року уламки такої ж ракети впали на Кот-д’Івуар (країна в Західній Африці) та пошкодили кілька будівель. Ніхто з населення не постраждав.

Кілька тижнів тому влада міста Шиян (провінція Хубей, Китай) повідомила жителям про те, аби вони готувалися до евакуації, бо там може впасти ракета.

Звідки взялася ракета

Long March 5B – найбільша ракета Китаю й одна з найбільших у світі. Її створили задля транспортування головного модуля для нової космічної станції, відкриття якої заплановано на 2022 рік. До цього на орбіту потрібно доставити та з’єднати нові комплектуючі частини.

Ракета Long March 5B складається з основного модуля та чотирьох пришвидшувачів. Її запустили 29 квітня з китайського острова Хайнань.

Кілька бокових частин прискорювачів впали в Тихий океан, а основна частина, 10-типоверховий циліндр вагою до 22 тонн доставив на орбіту модуль Tianhe.

Для того аби уникнути неконтрольованих падінь, ракети перед запуском програмують на приземлення в незайняту область, тобто в воду. Однак Китай не зробив цього до запуску і тепер ракета безконтрольно повертається в атмосферу.

Ракету запустили на орбіту з китайської станції та залишили без контролю в космічному просторі. Проте, через певний час ракету почала притягувати гравітація Землі. Це не заборонено на міжнародному рівні, хоча країни й просять не розповсюджувати космічне сміття.

В космосі наразі тисячі шматочків сміття. Більшість з них не більше 10 сантиметрів в діаметрі.

В Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що більшість уламків ракети згорить при повторному вході в атмосферу. Однак американські військові сказали, що ракета неконтрольована й невідомо – де вона впаде та на що це може вплинути.

В майбутньому, на цих ракетах планують відправляти моделі та екіпаж для місії на Місяць та Марс.