Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко не смог ответить на вопрос, какой ширины колея украинской железной дороги.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, во время эфира на канале “Наш” ведущий зачитал Лещенко несколько вопросов от зрителей.

“Не знаю, есть ли смысл задавать вам эти вопросы… Чем отличается дизель-поезд с гидравлической передачей от обычного тепловоза? Это не узкоспециальные знания – это знает любой железнодорожник. И второй вопрос – ширина украинской колеи?” – сказал ведущий.

Лещенко посчитал эти вопросы троллингом: “Мне кажется, что это такой уже себе троллинг. Если есть еще какие-то вопросы?..”

Ведущий перебил Лещенко: “Ну, вы можете ответить или нет?.. Вопрос из соцсетей. Хотите я вам дам почитать?”

“Давайте следующий вопрос. Я не отвечаю”, – сказал Сергей Лещенко.