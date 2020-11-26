Об этом рассказывают #Буквы.
Так, во время эфира на канале “Наш” ведущий зачитал Лещенко несколько вопросов от зрителей.
“Не знаю, есть ли смысл задавать вам эти вопросы… Чем отличается дизель-поезд с гидравлической передачей от обычного тепловоза? Это не узкоспециальные знания – это знает любой железнодорожник. И второй вопрос – ширина украинской колеи?” – сказал ведущий.
Лещенко посчитал эти вопросы троллингом: “Мне кажется, что это такой уже себе троллинг. Если есть еще какие-то вопросы?..”
Ведущий перебил Лещенко: “Ну, вы можете ответить или нет?.. Вопрос из соцсетей. Хотите я вам дам почитать?”
“Давайте следующий вопрос. Я не отвечаю”, – сказал Сергей Лещенко.
- Ранее Сергей Лещенко заявил, что руководство АО “Укрзализныця” вместо ремонта дизельных поездов закупило два лимузины Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый.