Первый заместитель главы ГБР Александр Бабиков соврал, что не защищал интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко.

Так, Луценко опубликовал копии решений Печерского суда Киева, в которых говорится:

“9 ноября 2017 года следственный судья Печерского районного суда города Киева Писанец В.А. и секретари… при участии защитников адвокатов Беленко Б.В., Бабикова А. П… о совершении в отношении Януковича Виктора Федоровича специального досудебного расследования в уголовном производстве…”

“В судебном заседании адвокаты АО “Авер Лэкс” Беленко и Бабиков, действуя в интересах Януковича, заявление об отводе поддержали…”