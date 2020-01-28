Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко.
Так, Луценко опубликовал копии решений Печерского суда Киева, в которых говорится:
“9 ноября 2017 года следственный судья Печерского районного суда города Киева Писанец В.А. и секретари… при участии защитников адвокатов Беленко Б.В., Бабикова А. П… о совершении в отношении Януковича Виктора Федоровича специального досудебного расследования в уголовном производстве…”
“В судебном заседании адвокаты АО “Авер Лэкс” Беленко и Бабиков, действуя в интересах Януковича, заявление об отводе поддержали…”
- 28 января на брифинге заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицал, что был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.