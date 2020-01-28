Об этом он заявил на брифинге в ГБР, сообщают #Буквы.

“Ни в одном уголовном производстве, где фигурирует Янукович, я не осуществлял его защиту. Может быть ряд документов, где фигурирует моя фамилия. Однако, защита этого клиента осуществлялась непосредственно партнерами адвокатского объединения (Aver Lex)… Я немогу осуществлять чью-либо защиту, потому что я прекратил эту деятельность”, – сказал Бабиков.

LIVE: Брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова Опубліковано УНН – Українські Національні Новини Вівторок, 28 січня 2020 р.

Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что в производстве Государственного бюро расследований есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.