Об этом он заявил на брифинге в ГБР, сообщают #Буквы.
“Ни в одном уголовном производстве, где фигурирует Янукович, я не осуществлял его защиту. Может быть ряд документов, где фигурирует моя фамилия. Однако, защита этого клиента осуществлялась непосредственно партнерами адвокатского объединения (Aver Lex)… Я немогу осуществлять чью-либо защиту, потому что я прекратил эту деятельность”, – сказал Бабиков.
LIVE: Брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова
Опубліковано УНН – Українські Національні Новини Вівторок, 28 січня 2020 р.
Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что в производстве Государственного бюро расследований есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.
- 20 января стали известны имена заместителя и первого заместителя и.о. директора Госбюро расследований. Ими стали экс-сотрудник СБУ Александр Соколов и адвокат экс-президента Виктора Януковича – Александр Бабиков.
- Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила об отсутствии конфликта интересов в назначении адвоката Виктора Януковича первым замглавы ГБР.
- Ранее сообщалось, что Александр Бабиков представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича минимум в трех делах.