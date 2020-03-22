Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
“Во время борьбы с эпидемий, очень важно, чтоб и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться”, – написал он.
Геращенко подчеркнул, что данное пособие не является официальным документом, одобренным Министерством охраны здоровья Украины.
По ссылке можно скачать 69 страничный справочник на русском и украинском языках.
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