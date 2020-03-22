Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с коронавирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

“Во время борьбы с эпидемий, очень важно, чтоб и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться”, – написал он.

Геращенко подчеркнул, что данное пособие не является официальным документом, одобренным Министерством охраны здоровья Украины.

По ссылке можно скачать 69 страничный справочник на русском и украинском языках.