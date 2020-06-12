Запоздалое лето в столице за два дня установило четыре температурные рекорды.

Об этом говорится в данных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“За два дня установлено четыре температурные рекорды, то есть хоть лето и запоздало, но еще успеет киевлян вымучить жарой”, – сообщили метеорологи.

По данным наблюдений метеостанции, 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,3°С, что на 1,5°С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9°С.

Кроме того, вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, ведь ее температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение + 21,4°С 2010 превышен на 0,3°С.