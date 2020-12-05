На Байковом кладбище при возведении памятника в честь космонавта Леонида Каденюка выкорчевали калину на могиле известной украинской актрисы, Героя Украины Нилы Крюковой.

Об этом в Facebook написала дочь актрисы, украинская журналистка и телеведущая Мирослава Барчук.

Барчук отметила, что не комментировала бы это событие, если бы оно не коснулось непосредственно ее семьи.

Так, на Байковом кладбище, где открыли памятник, похоронена мать телеведущей – известная украинская актриса, Герой Украины Нила Крюкова. Во время возведения памятника космонавту на могиле актрисы выкорчевали калину, которая, вероятно, “помешала” сооружению монумента.

“Я бы, может, промолчала и не оценивала этот образец монументализма, машущего ручкой, на могиле космонавта Каденюка, который открывал сегодня президент Зеленский. Но эта история касается и моей семьи, поэтому напишу. На заднем плане слева – похоронена моя мама, ее памятник – белая птица, зозуля. Мама хотела, чтобы на ее могиле посадили калину из села, где она родилась. Поэтому наш родственник привез калину с их двора прямо на похороны, и мы сразу, два года тому назад, посадили этот куст у могилы. Однажды мы пришли к маме на Байковое и увидели, что калина выкорчевана и лежит в помойке. Потому что начались работы по сооружению ракеты, символа украинской космонавтики”, – написала Барчук.

Телеведущая уточнила, что история с выкорчеванным кустом калины – это “деталь, метафора”, а речь в данном случае идет “о почтении памяти и тактичности”.

“Гигантской ракетой-космонавтом увенчали целый сектор, окружили большой площадкой (на Байковом места захоронений регламентируются до сантиметра, поэтому выделение такой территории – это отдельное исключительное решение высшего руководства города и страны) и отгородили грубыми каменными плитами… И таким образом этим колоссом “задавили” все вокруг. Ландшафт, вид с горы и все соседние захоронения: Левка Лукьяненко, создателя украинской государственности и 25-летнего заключенного советских лагерей, композитора Майбороды, оперной певицы Дианы Петриненко, поэта Моисея Фишбейна и всех остальных в том квадрате”, – рассказала Барчук.

Она подчеркнула, что уважает Леонида Каденюка и его достижение для Украины. По словам ведущей, в данной ситуации “вопрос о вкусе и чувстве меры людей, которые вот это все вписали в ландшафт”.

“Я также понимаю, что нынешней власти отдельно взятая аэрокосмическая отрасль понятнее, чем украинское искусство или история государственности, поэтому можно не сдерживать себя, дать разрешение, накрыть ракетой весь 42-й квадрат, показать свое отношение к идее украинской космонавтики, возложить красные гвоздики, снять это операторским краном и показать народу”, – отметила Барчук.

В связи с этим она выразила мнение, что в стране очень не хватает “настоящего украинского некрополя, со строгим чувством меры, вкуса и логики захоронений”.

Ранее сегодня в Офисе президента Украины отчитались о торжественном открытии памятника украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку на Байковом кладбище. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский – соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОПУ.

В Офисе заявили, что эскиз монумента выбрала семья космонавта, а для его сооружения “был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие” (“поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы”).