Приложение Find My Mobile на смартфонах Samsung позволяло удалить все данные

Об этом пишет Forbes.
Так, исследователи в области безопасности из португальской компании Char49 обнаружили в приложении четыре недостатка, которые можно было использовать с “разрушительными последствиями”.
Это означает, что успешная атака через специальное приложение, которое хакер обманом мог заставить установить пользователя, позволила бы ему отслеживать местоположение устройства, получать данные о звонках и текстовых сообщения, блокировать устройство с помощью кода и стирать все данные.
Исследователи Char49 сообщили об этих уязвимостях Samsung. Компания сочла их очень серьезными и уже исправила.
- Американская компания ZecOps, работающая в сфере кибербезопасности обнаружила в устройствах Apple уязвимость, которая позволяла хакерам воровать данные.