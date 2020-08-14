Приложение Find My Mobile на смартфонах Samsung позволяло удалить все данные

В приложении Find My Mobile, установленном на устройствах Samsung для помощи поиска утерянных телефонов, обнаружили опасные уязвимости. Компания их уже исправила.

Об этом пишет Forbes.

Так, исследователи в области безопасности из португальской компании Char49 обнаружили в приложении четыре недостатка, которые можно было использовать с “разрушительными последствиями”.

Это означает, что успешная атака через специальное приложение, которое хакер обманом мог заставить установить пользователя, позволила бы ему отслеживать местоположение устройства, получать данные о звонках и текстовых сообщения, блокировать устройство с помощью кода и стирать все данные.

Исследователи Char49 сообщили об этих уязвимостях Samsung. Компания сочла их очень серьезными и уже исправила.