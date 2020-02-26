Завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
“Очередной циклон по имени Zehra в четверг передвинется с Дании на Балтику и повлечет за собой своих родственников, атмосферные фронты. Один из них окажется в Украине. Поэтому 27-го февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе – с мокрым снегом”, – говорится в сообщении.
Теплее всего в четверг будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня ожидается +10 +15 градусов. На остальной территории +4 +8 градусов.
Порывы ветра сильные, до штормовых, предполагаются в Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях и в Крыму. В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер.
“Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем восток Украины еще побудет в сухой погоде – будут дожди только к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером – прояснит”, – отметила синоптик.
В Киеве 27-го февраля ожидается дождь. Температура воздуха в столице снизится до +6 градусов.
Диденко добавила, что до конца недели, в выходные, похолодает, однако с понедельника снова потеплеет.
- Сильный порывистый ветер в Одесской области повалил порядка 150 деревьев и срывает кровли домов. В результате непогоды погибла одна женщина.
- Утром в понедельник, 24 февраля, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о резком ухудшении погоды. Ожидалось, что в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду. Было объявлено штормовое предупреждение, осложнения погодных условий, по оценке ДСНС, соответствуют II (оранжевом) уровню опасности.