Завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди

В четверг, 27 февраля, в большинстве областей Украины ожидается влажная погода с дождями, а на Западе - с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Очередной циклон по имени Zehra в четверг передвинется с Дании на Балтику и повлечет за собой своих родственников, атмосферные фронты. Один из них окажется в Украине. Поэтому 27-го февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе – с мокрым снегом”, – говорится в сообщении.

Теплее всего в четверг будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня ожидается +10 +15 градусов. На остальной территории +4 +8 градусов.

Порывы ветра сильные, до штормовых, предполагаются в Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях и в Крыму. В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер.

“Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем восток Украины еще побудет в сухой погоде – будут дожди только к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером – прояснит”, – отметила синоптик.

В Киеве 27-го февраля ожидается дождь. Температура воздуха в столице снизится до +6 градусов.

Диденко добавила, что до конца недели, в выходные, похолодает, однако с понедельника снова потеплеет.