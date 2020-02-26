14:12 От коронавируса умер первый гражданин Франции
13:59 Аваков предложил открыть для СМИ заседание Кабмина, а Гончарук увидел в этом угрозу
13:43 Трубу прорвало: как экс-глава ГБР пытался отстранится от роли Портнова при обысках на «Прямом»
13:33 В Харькове снова переименовали проспект в честь Жукова
13:26 В Саудовской Аравии певице грозит арест за рэп о Мекке
13:01 Завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди
12:43 Сандерс имеет большинство поддержки среди афроамериканцев
12:37 Скончался старейший американский гангстер
12:07 Экс-помощник президента РФ заявил, что «Украины нет»
11:46 У Трампа забирали фаст-фуд и мороженное, и пытались приучить к спорту, – экс-врач Белого дома
11:37 Съемки боевика «Миссия невыполнима 7» остановили из-за коронавируса
11:07 Рэперша Alyona Alyona призвала отказаться от натурального меха
10:44 Дубилет анонсировал отмену отчетности ОГА и КГГА
10:26 Медиаэксперт ИМИ получает угрозы из-за статьи о ситуации в Новых Санжарах
09:45 Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
09:29 Алжир подтверждает первый случай заболевания коронавирусом
08:59 США планируют разработать вакцину от коронавируса за год
01:10 В Румынии подтвердился первый случай коронавируса 
00:42 В Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии
00:28 Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G
00:15 Власти просят американцев готовиться к распространению коронавируса в США 

25 февраля

23:29 США ввели санкции против 13 лиц и организаций в России, Китае, Ираке и Турции
23:17 На аукционе в Париже продали «Мону Лизу» из кубиков Рубика за €480 тыс.
22:11 Купюру в 1000 грн номинировали на лучшую банкноту 2019 года
21:54 Новая уязвимость LTE представляет опасность для большинства современных устройств — эксперты

Завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди

В четверг, 27 февраля, в большинстве областей Украины ожидается влажная погода с дождями, а на Западе - с мокрым снегом.

Среда, 26 февраля 2020, 13:01

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Очередной циклон по имени Zehra в четверг передвинется с Дании на Балтику и повлечет за собой своих родственников, атмосферные фронты. Один из них окажется в Украине. Поэтому 27-го февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе – с мокрым снегом”, – говорится в сообщении.

Теплее всего в четверг будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня ожидается +10 +15 градусов. На остальной территории +4 +8 градусов.

Порывы ветра сильные, до штормовых, предполагаются в Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях и в Крыму. В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер.

“Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем восток Украины еще побудет в сухой погоде – будут дожди только к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером – прояснит”, – отметила синоптик.

В Киеве 27-го февраля ожидается дождь. Температура воздуха в столице снизится до +6 градусов.

Диденко добавила, что до конца недели, в выходные, похолодает, однако с понедельника снова потеплеет.

  • Сильный порывистый ветер в Одесской области повалил порядка 150 деревьев и срывает кровли домов. В результате непогоды погибла одна женщина.
  • Утром в понедельник, 24 февраля, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о резком ухудшении погоды. Ожидалось, что в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду. Было объявлено штормовое предупреждение, осложнения погодных условий, по оценке ДСНС, соответствуют II (оранжевом) уровню опасности.
Теги: погода, снег, Диденко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!