Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на УкрГидрометцентр.
В Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с, а также метель.
“Такие погодные явления опасны тем, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу”, – говорится в сообщении.
Поэтому, во время объявления штормового предупреждения, ГСЧС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.
“Следите за передвижением своих детей, объясняйте им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра”, – отметили в ГСЧС.
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