Погода в Украине 11 февраля ухудшится, в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на УкрГидрометцентр.

В Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с, а также метель.

“Такие погодные явления опасны тем, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу”, – говорится в сообщении.

Поэтому, во время объявления штормового предупреждения, ГСЧС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

“Следите за передвижением своих детей, объясняйте им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра”, – отметили в ГСЧС.