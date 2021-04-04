Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером, министром внутренних дел Халидом бин Халифом Аль Тани.
Руководители государств планируют обсудить ряд вопросов сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
По результатам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
- Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинские дипломаты и Офис президента “активно работают” над организацией встречи лидеров Украины и США. Организация встречи осложняется из-за ситуации с пандемией коронавируса.