Сборы фильма «Годзилла против Конга» в США достигли рекордных для пандемии $48,5 млн

Фантастический фильм "Годзилла против Конга" от студий Warner Bros. и Legendary Ent., который вышел в прокат в прошлую среду, уже успел собрать $48,5 млн в США.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Только за первый уикенд, согласно оценке Warner Bros., фильм собрал $32,2 миллиона. А с учетом еще двух дней ее сборы достигли $48,5 млн. Кроме того, “Годзиллу против Конга” также транслирует стриминговый сервис HBO Max. Там, в частности, заявили, что у “Годзиллы против Конга” аудитория больше, чем у любого фильма или телешоу с момента запуска сервиса в 2020 году.

Во всем мире фильм за выходные собрал $120,1 миллиона долларов, в результате чего общая сумма за две недели по всему миру составила $285,4 миллиона. При этом бюджет ленты составил $160 миллионов.

По словам управляющего консалтинговой компанией FranchiseRe Дэвида А. Гросса, “Годзилла против Конга” собрал бы около $500 миллионов во всем мире, если бы не пандемия.

AP отмечает, что фильм привлек в основном молодых кинозрителей. По данным студии, 72% были моложе 35 лет. “Годзилла против Конга”, получивший в основном положительные отзывы критиков, также получил оценку “A” от зрителей по данным исследовательской фирмы CinemaScore.