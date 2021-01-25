Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

По сюжету Конг вместе с девочкой-сиротой Цзя отправляется на поиски своего дома. Ребенок имеет непонятную и уникальную связь с Конгом, поэтому не боится к нему близко подходить. Их ждет встреча с разъяренной Годзиллой, которая будет разрушать все на своем пути.

Ожидается, что именно в фильме “Годзилла против Конга” зрители увидят не только ожесточенное противостояние двух монстров, но и узнают тайну их происхождения, скрытую в ядре Земли.

Режиссером экшна выступил Адам Вингард. В фильме снялись Александра Скашгорда, Милли Бобби Браун, Эйсу Гонсалес, Ребекку Голл, Джессику Хенвик, Кайла Чандлера, Джулиан Деннисон, Брайана Тайри Генри и др.

Премьера фильма запланирована на 26 марта 2021 и пройдет в кинотеатрах, а также на платформе HBO Max.