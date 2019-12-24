Президент Владимир Зеленский анонсировал в 2020 году программу жилья для участников АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет с первым взносом 6%.

Об этом он заявил во время заседания Совета развития территорий и общин.

“На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья”, – рассказал Президент.

Помимо того, Президент отметил, что для реализации такой инициативы требуется скоординировать действия органов местного управления и органов центральной государственной власти.