Соответствующие указы №114-№118 опубликованы на сайте Главы государства.

Отмечается, что Александра Якушева назначено заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Зеленский также назначил руководителей управления СБУ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Согласно указам, начальником управления СБУ в Сумской стал Олег Салюк, в Черниговской области начальником назначено Павла Ревунова. В Харьковской области Президент уволил с должности начальника Николая Найдича, а на его место назначил Романа Дудина.