Об этом он рассказал в интервью BBC.
“Я верю в это [в мир на Донбассе]. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру”, – сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что готов покинуть пост и уступить его “другому человеку”.
“Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришла другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами”, – сказал Зеленский.
- Также Владимир Зеленский отметил в интервью, что изменения в Конституции, которых хочет Россия для возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, пока невозможны.
- По его словам, за 75 дней тишины в Донбассе погиб один человек и фиксируются выстрелы со стороны оккупированных территорий.