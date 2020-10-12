Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что сможет добиться мира на временно оккупированных территориях Донбасса. В противном случае он готов покинуть пост.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

“Я верю в это [в мир на Донбассе]. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру”, – сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что готов покинуть пост и уступить его “другому человеку”.

“Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришла другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами”, – сказал Зеленский.