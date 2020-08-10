Появилась фан-страница президента Владимира Зеленского. Ее ведут исключительно на русском языке, а главу государства называют преимущественно "хозяином".

Об этом сообщают #Буквы.

В соцсетях создали фан-страницу президента Зеленского под названием “3E 2020”. Сейчас сообщество насчитывает почти 13 тысяч подписчиков в Facebook, чат в Viber — почти 300 участников.

На этой странице почти ежедневно публикуются хвалебные сообщения и новости о президенте. При этом в большинстве сообщений Зеленского называют “хозяином” или “хозяином народа”.

Сообщения с этой страницы активно рекламируются. За время ее существования (с января 2020 года) на рекламу было потрачено более $ 1700. Каждое прорекламированное сообщение могли увидеть в 50 тысяч человек.

Заметим, что сообщения на этой странице написаны исключительно на русском языке. Рекламные объявления нацелены в основном на жителей Днепропетровской области.